Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 21 августа.Всего в Свердловской области выявлены 24 105 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (15 014), затем идут Нижний Тагил (1397), Первоуральск (646), Верхняя Пышма (588), Березовский (444), Ревда (372), Каменск-Уральский и Каменский район (350), Реж и Режевской район (284), Нижнесергинский район (273). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (239).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.