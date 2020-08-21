Поиски пропавшего в Первоуральске грибника продолжаются четвертый день

16:23 | 21.08.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Поиски 67-летнего жителя Первоуральска продолжаются уже четвертые сутки. Худанин Михаил Васильевич ушел в лес за грибами еще 18 августа, и до сих пор о его местоположении ничего не известно.



В данный момент полицейские и волонтеры прочесывают территорию лесополосы СНТ «Елани», где пропал мужчина, а также опрашивают прохожих и устанавливают возможных свидетелей происшествия.



На поиски пропавшего привлечены сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковые, кинолог со служебно-розыскной собакой, служба спасения и волонтеры.



Напомним, что пропавший был одет в камуфляжный костюм «Березка» зеленого цвета, дождевик, черные резиновые сапоги.

Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого либо другой значимой информацией, сообщите об этом в полицию:



8-(343)-9-64-82-21 либо 02 – дежурная часть



8-912-604-84-41 уголовный розыск

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»