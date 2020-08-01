Санврачей на Среднем Урале привили от пневмококковой инфекции

15:48 | 21.08.2020

Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Главный санврач Среднего Урала Дмитрий Козловских и главврач «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов привились от пневмококковой инфекции.



Предстоящий сезон подъёма заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмококковой инфекции может быть отягощён циркуляцией коронавируса. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора, возрастают риски сочетанных заражений - COVID-19 и пневмококковой инфекцией или гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.



Напомним, Дмитрий Козловских в интервью «Областной газете» заявил, что существует вероятность возникновения второй волны коронавируса в регионе. По его мнению, это может быть связано с тем, что осенью много людей будут возвращаться на работу и учебу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»