В деле об убийстве москвички футболистом «Урал-2» появился новый фигурант
Скриншот из видео: Следком
Следственный комитет сообщил о задержании нового подозреваемого по делу об убийстве женщины и разбойном нападении, произошедших 13 марта на Строгинском бульваре в Москве.
По данным следствия, в Санкт-Петербурге был установлен и задержан 19-летний молодой человек. Как считают в ведомстве, он выполнял роль «курьера» и передал часть имущества, похищенного из квартиры, другим участникам преступления в одном из торговых центров на территории «Новой Москвы». Подозреваемого доставили в Москву, с ним проводятся следственные действия.
Ранее по делу арестовали 20-летнего футболиста «Урала-2» Даниила Секача. На допросе он заявил, что более месяца действовал по указаниям телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили его участвовать в якобы «оперативном мероприятии».
Следствие установило, что Секач пришел в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение. Когда в жилье появилась мать девушки, она попыталась вмешаться, после чего была убита. Кроме того, фигуранту предъявили дополнительное обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК. По версии следствия, он принуждал несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера.
Также по этому делу задержаны 22-летняя москвичка и молодые люди 2005 и 2007 годов рождения.
