В Свердловской области на неделю запланированы отключения телерадиосигнала

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 6 по 12 апреля возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала. Как сообщили в РТРС Свердловской области, отключения связаны с плановыми профилактическими работами на передающих станциях. В ведомстве уточнили, что часть работ может быть перенесена из-за погодных условий.РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России». 11.00–17.00РТРС-1, РТРС-2, «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2. 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2. 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2. 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2. 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ», «ЮФМ-Уральская станция». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ», «Радио Благодать». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2. 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение». 10.00–16.00РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». 11.00–17.00РТРС-1 и РТРС-2 представляют собой пакеты цифровых телеканалов. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». Во второй мультиплекс входят «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».Мероприятие для возрастной категории 18+