Депутат Екатеринбургской гордумы попросил не выставлять на торги Белую башню
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев направил обращение к председателю правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества Марату Хуснуллину и генеральному директору «Дом.РФ» Виталию Мутко с просьбой отменить решение о передаче Белой башни и приостановить торги по её лоту, сообщили в свердловском реготделении партии Яблоко.
Ранее архитектурная группа «Подельники» получила уведомление о необходимости освободить помещения Белой башни после её изъятия у федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Договор о передаче в безвозмездное пользование будет расторгнут 1 июля.
Активисты отметили, что узнали о планах передачи башни госкорпорации «Дом.РФ» из новостей и выразили сомнения в том, что такие действия помогут сохранить памятник в нормальном состоянии. Для сравнения, два года назад «Дом.РФ» получил другой конструктивистский объект на Уралмаше — бывшее здание суда на Ильича, которое за это время фактически оказалось заброшенным. Мероприятие для возрастной категории 18+
В арх-группе Podelniki добавили, что Белая башня не разваливается, её используют. Эта общественная организация оплачивает сигнализацию и электричество. С 2016 года башня стала объектом показа, там регулярно проводятся экскурсии. Кроме того, башня становилась площадкой для выставок, Уральской индустриальной биеннале и Ночи музеев. В 2023 году общественная организация объявила краудфандинговую кампанию для реставрации — её сумма чуть более 60 млн рублей,
— говорится в обращении
30 марта 2026
02 апреля 2026
