Митрополит Екатеринбургский высказался за введение уроков православия в старших классах





— отметил митрополит Евгений Вопросы смысла жизни, которые Бог открыл нам, гораздо важнее, чем вопросы этики, этикета или даже знания и незнания обществознания. Это серьёзный фундамент, зная который, человек не совершит тех преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказался за введение уроков православной культуры в старших классах. Об этом он рассказал в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.По его словам, сейчас основы православной культуры изучают около 46% четвероклассников в стране. Он подчеркнул, что такие занятия можно продолжить и в старшей школе, но делать это следует аккуратно, чтобы не вызвать у школьников отторжения, а, наоборот, заинтересовать их.Мероприятие для возрастной категории 18+