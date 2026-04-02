В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к пяти населённым пунктам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжаются плановые мероприятия по пропуску весеннего половодья, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Из-за тёплой погоды и активного таяния снега увеличен сброс воды на Ленёвском и Нижнетагильском водохранилищах.
В Красноуфимске зафиксировано подтопление участка дороги на улице Остров протяжённостью 30 м. Этот отрезок проходит по бывшему руслу реки Уфа. Временно ограничен подъезд к четырём частным домам, при этом эвакуация жителей не требуется, для связи с микрорайоном организована лодочная переправа.
В Байкаловском районе уровень воды в реке Ница за сутки снизился на 8 см и остаётся в пределах нормы. Однако движение по мостам у сёл Елань и Городище временно закрыто, из-за чего ограничен проезд к деревням Яр, Боровикова и Красный Бор.
В Талицком районе уровень воды в реке Пышма за сутки поднялся на 24 см и достиг отметки 524 см при неблагоприятном уровне 710 см. Показатели остаются ниже критических значений. На период половодья ограничен проезд к деревням Заречная и Заселина.
Всего в регионе временно ограничено автотранспортное сообщение с пятью населёнными пунктами. В них создан запас продуктов и медикаментов, работает телефонная связь.
Всего в регионе временно ограничено автотранспортное сообщение с пятью населёнными пунктами. В них создан запас продуктов и медикаментов, работает телефонная связь.
