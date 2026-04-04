Мэрия Екатеринбурга сообщила о круглосуточном мониторинге соцсетей и домовых чатов для поиска экстремизма

18.49 Суббота, 4 апреля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма. Об итогах заседания сообщили на портале администрации города.

Заместитель начальника полиции Андрей Ершов отметил, что основными каналами вовлечения школьников в противоправную деятельность остаются мессенджеры, а в интернете распространяются материалы, нацеленные на возбуждение национальной или религиозной ненависти и вражды.

Директор Департамента образования Елена Кириченко рассказала о профилактике среди школьников: повышение квалификации учителей, работа психологов и медиаторов, а также патриотическое воспитание, включающее «Уроки мужества», «Парты Героя» и мемориальные таблички. Она добавила, что параллельно ведётся мониторинг социальных сетей учащихся, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент.

Заместитель директора Департамента информационной политики Арсений Ваганов добавил, что ежедневно ведётся круглосуточный мониторинг информационных ресурсов, блогов, публичных страниц и домовых чатов, чтобы предотвращать распространение экстремистских материалов и фейков.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
19:00 Свердловская Госавтоинспекция советует повременить со сменой шин, а мотоциклистам с поездками
18:31 На майские праздники из Екатеринбурга появятся дополнительные поезда в Москву и Петербург
17:59 На Шарташе в Екатеринбурге спасли провалившегося под лёд рыбака
16:20 Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка
15:59 Прокуратура начала проверку после гибели 8-летнего ребенка в Режевском пруду
15:12 В Свердловской области на неделю запланированы отключения телерадиосигнала
13:42 Дожди, снег, гололед и потепление до +19° ожидаются в Свердловской области в начале недели
12:51 На реке Реж двое девочек провалились под лёд, одна погибла
11:32 В деле об убийстве москвички футболистом «Урал-2» появился новый фигурант
19:52 Депутат Екатеринбургской гордумы попросил не выставлять на торги Белую башню
18:49 Мэрия Екатеринбурга сообщила о круглосуточном мониторинге соцсетей и домовых чатов для поиска экстремизма
18:11 Митрополит Екатеринбургский высказался за введение уроков православия в старших классах
17:23 В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к пяти населённым пунктам
16:08 В метро Екатеринбурга запустят «литературный» поезд с вагонами о Бажове и Крапивине
14:46 Глава СК заинтересовался соседями, которые выживают собственника комнаты в Екатеринбурге
13:13 Организатор спектакля в Красноуфимске вернул зрительнице в восемь раз больше стоимости билетов
12:50 Из Кольцово увеличат число прямых рейсов в Махачкалу к летнему сезону
11:38 В Свердловской области 18-летний водитель погиб после удара о плотину, машина загорелась
11:22 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара, спасли людей и нашли тело мужчины на водоёме
22:01 Екатеринбуржцы отмечают «весеннее обострение» у людей с пилами и топорами
21:36 Железнодорожный переезд в Нижнем Тагиле вызвал претензии транспортной прокуратуры
20:23 Из частного пансионата в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 50 человек
19:33 В Верхней Салде автоинспекторы вытащили из-за руля сильно пьяного водителя
19:06 Турист из Екатеринбурга отсудил у организатора деньги за сломанный подъёмник на Эльбрусе
18:53 За один день в Екатеринбурге оштрафовали 36 водителей грузовиков
18:36 В Екатеринбурге начинается показ нового выдающегося антитоталитарного фильма из Бразилии
