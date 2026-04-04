Мэрия Екатеринбурга сообщила о круглосуточном мониторинге соцсетей и домовых чатов для поиска экстремизма
Фото: Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма. Об итогах заседания сообщили на портале администрации города.
Заместитель начальника полиции Андрей Ершов отметил, что основными каналами вовлечения школьников в противоправную деятельность остаются мессенджеры, а в интернете распространяются материалы, нацеленные на возбуждение национальной или религиозной ненависти и вражды.
Директор Департамента образования Елена Кириченко рассказала о профилактике среди школьников: повышение квалификации учителей, работа психологов и медиаторов, а также патриотическое воспитание, включающее «Уроки мужества», «Парты Героя» и мемориальные таблички. Она добавила, что параллельно ведётся мониторинг социальных сетей учащихся, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент.
Заместитель директора Департамента информационной политики Арсений Ваганов добавил, что ежедневно ведётся круглосуточный мониторинг информационных ресурсов, блогов, публичных страниц и домовых чатов, чтобы предотвращать распространение экстремистских материалов и фейков.
