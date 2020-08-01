В Екатеринбурге пройдёт педагогическое Августовское совещание

14:47 | 21.08.2020

Фото: Екатерина Пермякова

27 августа в Екатеринбурге в онлайн-режиме пройдёт Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций.



Для минимизации личного контакта и сохранения здоровья участников Департамент образования разработал специальную программу. Все мероприятия можно будет посетить виртуально через платформу «Педсовет Екатеринбурга».



Участников ждёт награждение педагогов грамотами, благодарственными письмами и почётным знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования». Руководителей, завершивших свою трудовую деятельность, наградят почётными грамотами. Впервые в этом году педагогические работники будут награждены грамотами «За преданность профессии».



Екатерина Сибирцева выступит с докладом «Образование Екатеринбурга в условиях перемен». Затем в студии «4 канала» состоится дискуссия на тему «Образование как преобразование», в которой примут участие Екатерина Сибирцева, глава Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга Андрей Морозов, директор школы № 1 Алексей Махновецкий, HR-директор компании СКБ Контур Светлана Скользкова, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.



В практической части совещания педагоги примут участие в образовательных треках по актуальным вопросам и проблемам развития сферы образования.



Регистрация на Августовское совещания педагогических и руководящих работников начнётся в понедельник, 24 августа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»