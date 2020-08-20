Новости дня
12:15 | 21.08.2020
Фото: znak.com
Вице-мэр Екатеринбурга по строительству отчитался о доходах свыше 15 млн рублей
Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте мэрии, часть этой суммы составляет взятый на квартиру кредит и доход от продажи недвижимости.
В декларации также указано, что Бирюлин владеет автомобилем Ford и мотоциклом Harley-Davidson.
Добавим, что самый низкий доход среди заместителей главы Екатеринбурга зарегистрировала вице-мэр по политике Екатерина Куземка. За 2019 год она заработала 1,4 млн рублей.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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