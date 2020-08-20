Вице-мэр Екатеринбурга по строительству отчитался о доходах свыше 15 млн рублей

12:15 | 21.08.2020

Фото: znak.com

Чиновники екатеринбургской мэрии отчитались о доходах за 2019 год. Самым богатым оказался заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин – в 2019 году он заработал 15,7 млн рублей.



Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте мэрии, часть этой суммы составляет взятый на квартиру кредит и доход от продажи недвижимости.



В декларации также указано, что Бирюлин владеет автомобилем Ford и мотоциклом Harley-Davidson.



Добавим, что самый низкий доход среди заместителей главы Екатеринбурга зарегистрировала вице-мэр по политике Екатерина Куземка. За 2019 год она заработала 1,4 млн рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»