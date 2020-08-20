В Первоуральске во время пожара пострадала женщина

11:33 | 21.08.2020

Фото: don24.ru

Сегодня ночью в Первоуральске загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома, в результате чего пострадала женщина.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:30 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали семь спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. В результате пожара пострадала хозяйка квартиры, ее госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»