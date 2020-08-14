В результате ДТП в Свердловской области ребенок впал в кому

13:52 | 15.08.2020

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал пятилетний ребенок.



Инцидент произошел накануне вечером в поселке Тугулым. Местный житель отправился на лесную свалку на мотоцикле, внука дедушка посадил на бензобак. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 51-летний водитель «Урал ИМЗ-8» не справился с управлением транспорта на полевой дороге, в результате чего мотоцикл съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, после чего опрокинулся.



В результате аварии пятилетнего ребенка госпитализировали в больницу в состоянии комы с травмами головы. У дедушки пострадавшего – подозрение на перелом таза.



Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что родители привезли ребенка к бабушке и дедушке на выходные. В ходе освидетельствования состояние опьянения у мотоциклиста не установлено.



В рамках проведения расследования правоохранители составят административные материалы в отношении водителя мотоцикла за нарушение Правил дорожного движения: за управление ТС незарегистрированном в установленном порядке, управление без мотошлема, за перевозку несовершеннолетнего пассажира на мототранспорте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»