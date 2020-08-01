В Екатеринбурге задержали пять рейсов авиакомпании «Руслайн»

20:50 | 10.08.2020

Фото: crimeapress.mirtesen.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технических сбоев задержали пять рейсов авиакомпании «Руслайн».



Так, позже на несколько часов из Екатеринбурга вылетят самолеты в Нарьян-Мар, Калугу, Самару и Калининград через Сыктывкар. В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию. Планируется, что окончательные последствия задержек устранят к 00:00 10 августа.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»