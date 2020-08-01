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20:42 | 3.08.2020
Фото предоставлено В.Н. Горелых
Начальник свердловского главка МВД сменил руководство в ОВД Новоуральска
Максим Метелица родился 13 августа 1987 года в Серове. В 2006 году после окончания школы и металлургического техникума трудился вальцовщиком крупносортного цеха на заводе им. А.К. Серова.
Службу в органах внутренних дел начал в 2007 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. В 2012 году возглавил отделение по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году был назначен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска. В том же году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция». Затем за добросовестный труд его повысили до заместителя начальника ОВД Серова, где он и работал до перевода в ЗАТО Новоуральск.
«С участием Метелицы в серовском районе раскрыта серия резонансных тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, корыстное убийство 77- летней 23 июня 2015 года. На теле жертвы полицейские обнаружили более 40 ранений. Задержанными душегубами оказались двое местных молодых людей 21 и 23 лет. 18 октября 2017 года удалось установить обстоятельства убийства двух продавцов магазина на улице Мира в поселке Энергетиков, которое совершили ранее неоднократно судимые граждане 1989 года рождения», - рассказал полковник Горелых.
Он также отметил, что личному составу нового руководителя сегодня по поручению начальника главка представил его заместитель генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин. На мероприятии были приглашены представители городской администрации и прокуратуры.
Отметим, что ранее МО МВД по Новоуральскому городскому округу возглавлял полковник Андрей Семянников, возглавивший отдел в ноябре 2018 года.
© «Вечерние ведомости»
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