Свердловчан ждёт жаркое начало недели

15:32 | 2.08.2020

Фото: Leonid Rutov

В Свердловской области и Екатеринбурге начало предстоящей недели будет жарким. Температура воздуха на большей части региона превысит отметку +30 °С, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.



В понедельник, 3 августа, в Свердловской области ночью +15...+20 °С, днём +28...+33 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами , днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, возможен град. В Екатеринбурге ночью +17...+19 °С, днём +28...+30 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.



Во вторник, 4 августа, в Свердловской области ночью +14...+19 °С, днём +28...+30 °С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. В Екатеринбурге ночью +17...+19 °С, днём +30...+32 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза.



В среду, 5 августа, в Свердловской области ночью +13...+18 °С, днём +27...+32 °С. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, град. В Екатеринбурге ночью +16...+18 °С, днём +29...+31 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза.

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