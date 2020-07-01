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20:29 | 31.07.2020
В Свердловской области депутата осудили за дачу взятки
По данным veved.ru, речь идет о Михаиле Савельеве, который также возглавляет торгово-монтажную компанию. Он признан виновным по ч.3 ст.291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»).
Следствием и судом установлено, что в марте и августе 2016 года генеральный директор частной организации, действуя в интересах указанного юридического лица, передал ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района взятку в размере 53,7 тысяч рублей.
Взятка передавалась в целях внесения сотрудницей администрации в электронную программу ложных сведений о поступлении от организации арендных платежей за пользование нежилым помещением, которые позволили подсудимому приобрести в собственность предприятия муниципальное имущество.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей. В ближайшее время также будет поставлен вопрос о лишении его депутатских полномочий.
Необходимо при этом отметить, что ранее, в июне 2019 года, ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района приговором Нижнесергинского районного суда была признана виновной в получении взятки, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.
© «Вечерние ведомости»
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