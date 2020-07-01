В Тавде накалилась обстановка с коронавирусом

19:33 | 23.07.2020

Фото: скриншот видеообращения

Обстановка с COVID-19 в Тавде резко накалилась. По словам главы Тавдинского городского округа Виктора Лачимова, заболевших там гораздо больше, чем указано в официальной статистике.



Согласно официальным данным, в Тавде зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом. В своем видеообращении «ВКонтакте» Лачимов отметил, что есть заболевшие, за которыми не ведется контроль, поэтому они заражают своих родственников и окружающих. Медики лечат заболевших противовирусными препаратами от гриппа.



Также Лачимов напомнил, что от инфекции уже скончались некоторые региональные политики и попросил тавдинцев соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»