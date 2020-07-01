От укусов клещей в Свердловской области пострадали более 30 тысяч человек

18:23 | 20.07.2020

Фото: belev-pravda.ru

30 277 человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Больше всего пострадавших в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Волчанском и Ирбитском районах.



С клещевым вирусным энцефалитом госпитализировано 133 человека, с клещевым иксодовым боррелиозом 305 человек.



На сегодняшний день специалисты провели акарицидные обработки на площади 10096 га из 10200 запланированных.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»