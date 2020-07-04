16:14 | 5.07.2020

Фото: goprosport.ru

В Екатеринбурге могут перенести Кубок мира по шахматам среди женщин на апрель 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).



Отмечается, что перенос будет возможен при условии дополнительного соглашения с организаторами мероприятия. Окончательное решение о месте и сроках проведения состязания будет принято в июле.



Отметим, изначально соревнование должно было состояться в августе. При этом Кубок мира по шахматам среди мужчин состоится в намеченные сроки в 2021 году.



Добавим, организацию Всемирной шахматной олимпиады 2022 года обсудят в августе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»