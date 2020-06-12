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11:31 | 13.06.2020

Фото: sechenov.ru

Опубликован рейтинг городов Свердловской области по заражениям коронавирусом

Рейтинг городов по количеству зараженных коронавирусом в Свердловской области возглавляют Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхняя Пышма, говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 12 июня, в Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 5 743 человек, в Нижнем Тагиле – у 343 человек, в Верхней Пышме – у 264 человек.

По состоянию на 12 июня, в десятку городов-лидеров по числу зараженных также вошли Березовский (203 человека), Первоуральск (154 человека), Каменск Уральский и Каменский район (129 человек), Невьянск (113 человек), Полевской (112 человек), Ревда (87 человек) и Камышловский район (85 человек).

Добавим, в Таборах и Туринской Слободе до сих пор не выявлено ни одного пациента с COVID-19.

Опубликован рейтинг городов Свердловской области по заражениям коронавирусом

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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