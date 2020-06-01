СКР Березовского поддержал проект, направленный на поддержку детей из неблагополучных и малоимущих семей

Сотрудники и руководители правоохранительных органов и суда Березовского встретились с представителями общественной организации «Будущее в детях» и вручили им сертификат на приобретение строительных материалов для реализации проекта «Экоферма».Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в связи с Международным днем защиты детей, который отмечался 1 июня, правоохранители запланировали встречу, чтобы обсудить реализацию проекта «Экоферма», в котором примут участие дети из неблагополучных и малоимущих семей.В рамках данного проекта осуществляется освоение земельного участка на территории Монетного. Планируется, что в поселке создадут условия для разведения домашних животных, производства сельскохозяйственной продукции и разбивки фруктового сада.В СКР отметили, что взаимодействие правоохранителей и общественников, оказывающих социальную помощь детям, будет осуществляться и в дальнейшем.