В Каменске-Уральском перед судом предстанут молодые люди, которых обвиняют в сбыте наркотиков

13:06 | 15.05.2020

В Каменске-Уральском перед судом предстанут молодые люди, у которых при задержании правоохранителями были изъяты свыше полкилограмма запрещенных веществ.



По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Каменска-Уральского, в том числе в составе организованной преступной группы.



До февраля 2019 года организатор преступной группы арендовал интернет-сайты, функционирующие по принципу интернет-магазинов, с целью незаконного сбыта наркотических средств. Указанное лицо вовлекло в преступную группу жителей Ивделя. Те приехали в Каменск-Уральский, арендовали квартиру, в которой фасовали наркотические средства.



Сведения о нахождении «закладок» обвиняемые направляли организатору преступной группы. При размещении закладок фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками полиции.



По результатам оперативно-следственных мероприятий из квартиры по месту проживания обвиняемых изъято более 400 гр. различных наркотических средств (синтетические наркотики, гашиш, кокаин), а также 270 гр. психотропного вещества – амфетамина.



Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»