Запрет на продажу алкоголя после 19:00 может остаться в Свердловской области навсегда

09:19 | 9.05.2020

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Свердловской области запрет на продажу спиртных напитков после 19:00 могут оставить и после снятия ограничительных мер. Об этом на Совете руководителей законодательных органов госвласти Уральского федерального округа (УрФО) сообщила председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.



Она отметила, что законопроект до принятия вынесут на общественное обсуждение: «Мы планируем рассмотреть вопрос ограничения продажи алкогольной продукции. Законопроект готов, будем рассматривать его 9 июня. Время продажи сокращается до 19 часов (было до 23 часов). И в связи с принятием федерального закона о так называемых «разливайках», мы будем рассматривать изменение соответственного регионального закона. Обязательно будем учитывать общественное мнение, так как есть сторонники и противники данной нормы», – заявила Людмила Бабушкина.



Напомним, что 20 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о запрете продажи алкоголя после 19 часов на время действия режима самоизоляции. До снятия особого режима купить спиртные напитки можно только с 10 до 19 часов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»