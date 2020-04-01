Вокзал Екатеринбурга признан одним из самый красивых

18:01 | 15.04.2020

Фото: sverdlovsk.dzvr.ru

Вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» вошел в пятерку самых красивых по версии сервиса Tvil.ru.



Первое место заняли вокзалы Санкт-Петербурга, за них проголосовали 44% респондентов. Далее следуют вокзалы Симферополя (14,4%), Самары (12,8%), а после идут вокзалы уральской столицы и Казани (по 6,4%). Далее следуют Новосибирск (5,6%), Ставрополь (4,8%), и Краснодар (3,2%). Последние места заняли вокзалы Воронежа и Омска.



Отметим, что екатеринбургский вокзал в сутки обслуживает 115 тысяч пассажиров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»