Высокинский заявил, что екатеринбуржцы смогут выходить из дома по пропускам

01:41 | 1.04.2020

Фото: скрин с трансляции прямого эфира

В ходе прямой линии на Студии-41 глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что сейчас городскими властями прорабатывается система контроля за соблюдением домашнего карантина жителями столицы Урала. По его словам, скорее всего, будут введены QR-коды - такая пропускная система запущена в Москве - на сайте столичной мэрии нужно отправить заявку и, в случае ее одобрения, получить специальный код. Этот код является пропуском на передвижения по городу. Москвичи не могут выйти из дома без QR-кода даже в магазин.



Градоначальник напомнил, что без особой надобности выходить из дома не стоит. Приносить продукты родственникам лучше бесконтактно, и гулять на улице с детьми не нужно.



Напомним, что в Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент в мире более 840 000 заболевших, более 40 000 погибших и 176 тысяч излечившихся. В России, по официальной статистике, более 2 300 зараженных, в Свердловской области - 33 подтвержденных диагноза.

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