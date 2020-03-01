Свердловчан начали наказывать за нарушение режима самоизоляции

20:14 | 31.03.2020

Фото: riakchr.ru

В Свердловской области начали возбуждать административные дела в отношении граждан, нарушающих режим самоизоляции. На сегодняшний день сотрудники МВД привлекли к ответственности 11 человек.



Так, после проведения проверки жителей Новоуральска, полицейские выявили два факта нарушения. В первом случае, женщина после прибытия из Турции отправилась гулять с собакой. Вторым нарушителем стал мужчина, вернувшийся из Испании, который также вышел гулять с питомцем, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых. В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП Российской Федерации.



Стоит отметить, что также в регионе с целью противодействия распространения коронавируса изменился прием граждан в миграционных подразделениях ГУ МВД. Так, в отделениях ограничены личные приемы граждан в порядке живой очереди, прекращены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Личные обращения возможны только в случае экстренной необходимости после подачи заявления через Единый портал госуслуг.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»