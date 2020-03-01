На турнире претендентов в Екатеринбурге Непомнящий обыграл Гири

22:38 | 17.03.2020

Фото: FIDE

В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов по шахматам. В первый день соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл Аниша Гири из Нидерландов. Игра была завершена на 73 ходу после сдачи Гири.



Кроме того, сегодня партию сыграли россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, игра завершилась ничьей. Американец Фабиано Каруана выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва. Также в этот день играли Дин Лижэнем и Ван Хао из Китая, победу одержал Ван Хао.



Напомним, что победителю турнира предстоит сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»