Свердловские сотрудницы МВД присоединились к акции «Российская полиция дамами гордится»

13:49 | 4.03.2020

В преддверии 8 марта сотрудницы свердловского гарнизона МВД присоединились ко Всероссийской акции «Российская полиция дамами гордится».



На официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области и аккаунтах в социальных сетях с 3 по 8 марта можно будет увидеть видеосюжеты о женщинах, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, это делается прежде всего с целью отметить нелегкий и опасный труд полицейского, а также популяризировать профессию.



Так, участницами конкурса стали младший инспектор – кинолог ОВД Серова Дарья Машкова, Валерия Калагурова из ГИБДД Ивделя и старший специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона ППС Первоуральска Елена Баринова.



«На данный момент в свердловском гарнизоне полиции укомплектовано порядка семи тысяч должностей, которые замещают женщины в погонах. А есть еще большое количество женщин, имеющих статус федеральных государственных служащих и работников. Их труд в системе МВД не менее важен. Многие из них занимаются оказанием государственных услуг населению. Всеми женщинами и в погонах и без них Свердловская полиция гордится. Они наравне с мужчинами, а порой и гораздо тщательнее относятся к порученному делу, за что их мужчины ценят, любят и уважают»,- отметил Горелых.







Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»