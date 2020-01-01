После трагедии в Перми, власти Екатеринбурга проверили местные отели и хостелы на соблюдение норм безопасности

17:38 | 21.01.2020

Фото: yandex.ru

Власти Екатеринбурга организовали проверку отелей и хостелов после инцидента в Перми, в котором погибли пять человек.



Пресс-служба администрации города сообщила, что выявлено пять отелей и хостелов, которые находятся в цокольных этажах. Четыре из них не имеют окон. Мэрия отказалась разглашать адреса и названия объектов, нарушающих нормы безопасности. Отмечается только, что номерной фонд этих отелей в общей сложности – 35 комнат. Официальной проверкой указанных заведений займется ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» в подвале жилого дома в Перми произошла трагедия. Около двух часов ночи в одном из номеров прорвало трубу с кипятком. В результате горячая вода затопила несколько комнат. Погибли пять человек, в том числе ребенок, шесть – получили травмы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»