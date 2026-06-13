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Один взрослый и ребёнок утонули в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки главное управление МЧС по Свердловской области зарегистрировало две трагедии: на местных реках утонули один взрослый и ребёнок.
Первая трагедия произошла на акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге, где утонул мужчина. Ребёнок погиб на реке Турья в Краснотурьинске.
Всего с начала года областным МЧС зафиксировано 9 происшествий на воде, в результате которых 8 человек погибли, в том числе 2 детей. Только в одном случае человека удалось спасти.
В МЧС призывают помнить о правилах безопасного поведения у воды:
– купаться только в оборудованных местах;
– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– не оставлять детей без присмотра ни на минуту;
– соблюдать меры личной безопасности во время отдыха.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Первая трагедия произошла на акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге, где утонул мужчина. Ребёнок погиб на реке Турья в Краснотурьинске.
Всего с начала года областным МЧС зафиксировано 9 происшествий на воде, в результате которых 8 человек погибли, в том числе 2 детей. Только в одном случае человека удалось спасти.
«Для сравнения: за аналогичный период 2025 года произошло 12 происшествий, погибло 11 человек, в том числе 4 ребёнка, спасено 5 человек»,
– отметили спасатели.
В МЧС призывают помнить о правилах безопасного поведения у воды:
– купаться только в оборудованных местах;
– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– не оставлять детей без присмотра ни на минуту;
– соблюдать меры личной безопасности во время отдыха.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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