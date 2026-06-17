Несовершеннолетних «гонщиков» задержали инспекторы ДПС в Верхней Салде





– сообщили в УГИБДД. «Ранее они уже привлекались к ответственности за противоправные деяния. На место вызваны родители, со всеми участниками продолжается разбирательство. По данному факту возбуждено уголовное дело»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Салде инспекторы ДПС задержали двух 15-летних подростков, которые «гоняли» на пропавшем «ВАЗе».Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, накануне в дежурную часть поступило сообщение о розыске автомобиля «ВАЗ-2106». Информацию передали постам ДПС, и вскоре машину заметили в Нижней Салде. Инспекторы потребовали остановиться, но водитель проигнорировал требование и началась погоня.Автомобиль поехал сначала в сторону Верхней Салды, проехал по улице Карла Маркса, после чего выехал на трассу в сторону Нижнего Тагила. Однако вскоре водитель не справился с управлением и сначала врезался в стоящее транспортное средство, а затем столкнулся с другим движущимся автомобилем.После ДТП водитель и его пассажир выбрались из машины и бросились бежать, но их задержали инспекторы ДПС при содействии подоспевших сотрудников Росгвардии. Задержанными оказались двое 15-летних подростков. Их увезли в отделение полиции.Мероприятие для возрастной категории 18+