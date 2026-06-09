Возрастное ограничение 18+
Подростки распылили перцовый баллончик в екатеринбургском автобусе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга прямо в автобусе двое подростков распылили перцовый баллончик.
Об этом рассказала одна из пассажирок «Е1». По её словам, молодые люди начали хулиганить ещё на остановке, а потом они зашли в салон автобуса, где были не только взрослые пассажиры, но и дети, и распылили баллончик.
В городском УМВД сообщили, что по данному факту начали проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
Об этом рассказала одна из пассажирок «Е1». По её словам, молодые люди начали хулиганить ещё на остановке, а потом они зашли в салон автобуса, где были не только взрослые пассажиры, но и дети, и распылили баллончик.
«Все начали задыхаться от запаха, кашлять и закрывать глаза. Водитель ничего не понял, пока не закричали пассажиры»,
– рассказала девушка.
В городском УМВД сообщили, что по данному факту начали проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
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