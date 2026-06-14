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Обвиняемым в убийстве предпринимателей в 90-х избрали меру пресечения в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Сергею Маковееву и Борису Василенко.
Маковеев обвиняется по пунктам «а», «н» статьи 102 УК РСФСР – «Умышленное убийство из корыстных побуждений группой лиц по сговору». Василенко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «н» статьи 102 и пунктами «а», «и», «н» ст. 102 УК РСФСР – «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершённое лицом, ранее совершившим умышленное убийство, группой лиц по сговору», уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, оба обвиняемых причастны к убийству предпринимателя из Североуральска, а убийство ещё одного бизнесмена вменяют только Василенко.
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«Суд ходатайства следователя удовлетворил и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа 2026 года»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Маковеев обвиняется по пунктам «а», «н» статьи 102 УК РСФСР – «Умышленное убийство из корыстных побуждений группой лиц по сговору». Василенко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «н» статьи 102 и пунктами «а», «и», «н» ст. 102 УК РСФСР – «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершённое лицом, ранее совершившим умышленное убийство, группой лиц по сговору», уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, оба обвиняемых причастны к убийству предпринимателя из Североуральска, а убийство ещё одного бизнесмена вменяют только Василенко.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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