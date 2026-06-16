«Сценарная лаборатория» Свердловской киностудии получила более двух сотен заявок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Организаторы «Сценарной лаборатории» в Екатеринбурге подвели первые итоги конкурсного отбора. За период приёма заявок они получили 241 произведение от авторов со всей России.Масштаб отклика превзошёл ожидания организаторов и подтвердил высокий интерес к проекту среди начинающих и опытных сценаристов. Заявки поступили из десятков городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Викулово, Ирбита и Ялуторовска. В числе городов-участников оказались Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Тюмень, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Казань, Уфа и Челябинск и многие другие. Среди участников оказался и один иностранец — автор из Минска.Эксперты Лаборатории уже приступили к чтению и оценке поступивших работ. С авторами сценариев, вошедшими в лонг-лист, будут проведены индивидуальные собеседования. По итогам отбора мастера Лаборатории сформируют финальный состав участников. Имена прошедших отбор авторов организаторы обещают объявить 20 июля.Напомним, что «Сценарная лаборатория» — новый образовательный проект от Свердловской киностудии. Он предназначен для авторов сценариев полнометражных игровых фильмов. Программа Лаборатории включает две очные сессии и четыре месяца самостоятельной онлайн-работы под руководством опытных сценаристов и редакторов. Обязательное условие участия — действие будущего фильма должно разворачиваться в регионах Большого Урала и Сибири. Мероприятие для возрастной категории 18+