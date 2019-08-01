В Свердловской области мошенники украли у пенсионерки 58 тысяч рублей

18:57 | 16.08.2019

Фото: 1obl.ru

Мошенники сняли с карты 79-летней жительницы Североуральска 58 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску, один из злоумышленников позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что с её счёта сняли деньги и спросил, не теряла ли она карту. Далее он попросил пенсионерку продиктовать код из СМС, и заверил, что деньги вернутся на счёт в течение недели. После разговора свердловчанке пришло СМС о списании средств с карты.



По словам полицейских, мошенники часто пытаются обмануть доверчивых банковских клиентов таким образом. Настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов номер карты, срок действия или код из пришедшего на телефон СМС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»