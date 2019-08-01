Паниковал и пытался выкинуть: в Ревде сотрудники полиции обнаружили у гражданина наркотики

18:42 | 14.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

9 августа в Ревде в ходе мероприятия по выявлению пьяных водителей ночью сотрудники полиции остановили автомобиль и нашли у пассажира наркотические вещества.



Сотрудник ДПС заметил у водителя признаки опьянения, однако автолюбитель отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В это время пассажир вышел из машины и начал доставать всё содержимое из карманов. В пачке из-под сигарет сотрудник ДПС обнаружил бумажный свёрток. Пассажир начал паниковать и постарался выкинуть пачку, однако сделать это не получилось.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На мужчину составили протокол по статье 6.8 КоАП РФ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»