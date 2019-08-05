В Свердловской области прошло открытие «Моста Дружбы»

13:48 | 6.08.2019

Фото: све.рф

В Станционном-Полевском поселке на реке Чусовой появился «Мост Дружбы», объединяющий народы, проживающие на территории Свердловской области.



Открытие арт-объекта прошло в рамках одноименного фестиваля, в котором приняли участие более 300 представителей разных народов Урала: народные коллективы, активисты и руководители национально-культурных организаций из Екатеринбурга. Организаторами мероприятия стали региональное отделение Всероссийского межнационального союза молодежи и администрация Полевского.



Во время фестиваля на территории работали семь национальных подворий: татарское, башкирское, узбекское, казачье, два русских и подворье «Всероссийского межнационального союза молодежи». Они рассказывали гостям об особенностях быта и традициях народов, проживающих на Среднем Урале.



«Сегодня Свердловская область стала центром международных событий мирового масштаба, центром притяжения людей из самых разных стан мира. Через Полевской городской округ проходит граница Европы-Азии. До постройки железной дороги река Чусовая была транспортной артерией Горнозаводского Урала, соединяющей европейскую и азиатскую части России. Мост в небольшом Станционном–Полевском – малая часть великого целого: всех нас связывают мосты дружбы и взаимопонимания на нашем едином евразийском пространстве», – прокомментировала открытие моста глава территориального управления поселка Станционный-Полевской Ольга Путина.



Отметим, что фестиваль «Мост дружбы» является продолжением работы органов власти и национально-культурных объединений региона по сохранению и поддержке этнокультурного многообразия в Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»