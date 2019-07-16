Екатеринбург и пригород на одно утро превратились в Венецию

В переулке Степном из-за упавшего дерева пострадали два автомобиля. Ещё десяток авто остались на приколе, так как не смогли выехать из двора.



На Машиностроителей, 39 дерево упало на ВАЗ-2110.

На трассе Екатеринбург - Тюмень поваленное дерево перегородило проезд автомобилям.

Прошедшей ночью в Екатеринбурге, как и предупреждало региональное управление МЧС России, разбушевалась непогода. Мощный ливень с грозой на несколько часов превратили город в уральскую Венецию, а молнии создавали впечатление, что в город прибыл Зевс, раскидывая их направо и налево.Кстати, сверкающие молнии вопреки здравому смыслу как магнит притягивали горожан к окнам своих квартир. Как написал один из жителей Екатеринбурга, ради такого можно и не поспать, а «занять самую открытую и обзорную точку, поближе к небу, так, чтобы в полной мере испытать эту страсть!».«Что делать, если надвигается гроза? Правильно, надо прятаться… Вот только мы, наоборот, займём самую открытую и обзорную точку, поближе к небу, так, чтобы в полной мере испытать эту страсть!» — написал у себя на странице фотограф и форумчанин портала E1.RU Владимир Задумин, разместив целый «букет» фотографий.Стихия отправляла самолёты на запасные аэродромы. В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за непогоды были задержаны шесть рейсов: авиакомпаний «Аэрофлот» и Pegas Fly в Москву, Nordwind — в греческий Ираклион, Cordeon и Azur Air — в турецкую Анталью, а также рейс авиакомпании «Победа» в Краснодар. Ещё несколько бортов кружили в небе над Екатеринбургом, не имея возможности приземлиться, а некоторые отправлялись на близлежащие аэродромы, например в Пермь.Так выглядело табло аэропорта Перми, где приземлились четыре самолёта направлявшихся в Екатеринбург.Сильным ветром на улицах и на трассах повалило деревья.ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=9ffuDrLvHyAПо улицам потекли реки и разлились моря, месторасположение последних можно было бы предугадать ещё далеко до разгула стихии. Как всегда затопило низины под мостами города, где просто отсутствует ливневая канализация. И если реки текли только во время ливня, то под мостами вода стояла даже спустя пять часов после дождя.Ушли под воду и некоторые дворовые территории.А в Берёзовском под воду ушёл парк. Передвигаться по парковым дорожкам можно только на лодках. Причина такого паркового потопа всё та же – отсутствие ливневой канализации, хотя есть и второй вариант – она забита мусором.