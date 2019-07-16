В Екатеринбурге ночью в жилом доме загорелись балконы. Всех жителей эвакуировали

12:01 | 21.07.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня ночью, около 02:10, в Екатеринбурге на улице Изоплитная в жилом двухэтажном доме загорелись балконы. Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе двух детей.



Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 человек личного состава и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Спасатели смогли оперативно потушить пламя. Разбор и проливку сгоревших конструкций завершили в 03:40. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели. О пострадавших не сообщается.