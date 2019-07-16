Под Екатеринбургом произошло ДТП, из-за которого подросток попал в реанимацию. Виновник скрылся с места

10:13 | 21.07.2019

Ночью 20 июля в Свердловской области на Серовском тракте произошла авария, в результате которой подростка с серьёзными травмами увезли в реанимацию, водитель и другие пассажиры перевернувшегося автомобиля отделались ушибами. Стоит отметить, что виновник ДТП с места аварии скрылся.



По словам водителя улетевшего в кювет автомобиля, водитель двигавшейся впереди него иномарки начал совершать разворот в неположенном месте, не уступив дорогу попутному транспорту. Чтобы не допустить столкновения, ему не оставалось ничего другого, кроме как принять вправо и выехать с трассы. Виновник же ДТП, благополучно завершив свой манёвр, уехал с места происшествия.



В результате произошедшего 16-летний пассажир улетевшей в кювет машины сильно пострадал. Со сломанными рёбрами его увезли в больницу, в настоящее время он находится в реанимации.





Всё произошедшее было записано регистратором перевернувшегося автомобиля, запись водитель предоставил порталу E1.RU. Виновника ДТП разыскивает полиция.