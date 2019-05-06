Минувшим вечером в Тавде произошёл серьёзный пожар

07:41 | 10.05.2019

Фото: mchsmedia.ru

Вчера, 9 мая, вечером в Тавде на улице Школьная горели три хозяйственных сарая, три частных бани, семь частных гаражей и автомобиль «Toyota Corona Premio». Пожар распространился на площади 350 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия в течение пяти часов (с учётом разбора сгоревших конструкций) работали четыре единицы техники и 24 человека личного состава.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.