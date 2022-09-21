Осмотр детской травмы

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

журналист «Вечерних Ведомостей» Алевтина Трынова вместе со своим 14-летним подростком попала в детский травмпункт. Она рассказывает, как дети с ушибами и переломами по два часа ждут в очереди, как единственный принимающий врач не выдерживает нагрузки и о том, что в 21 веке в центре города-миллионника есть целый круглосуточный травмпункт, а рентген-аппарата для детей в нем нет.Ничего необычного. Просто на палец неудачно упал планшет.Ну, так получилось. Дети.И это, пожалуй, единственная травма, которую подросток реально получил от гаджетов (привет борцам за их запреты).Безымянный палец левой руки опух и посинел. Ребёнок, которая в последний раз плакала лет в 5, в слезах от боли. Срочно собираемся в травмпункт.Ближайшая к дому травма — на улице Бажова,124а.— У ребенка посинел палец. Нам срочно!— Вам не к нам. Вам нужен рентген, а у нас рентгена нет.— В круглосуточной травме нет рентгена?— Нет. Вам нужно на Буторина, 10. Там есть рентген.Такси. Пробки. Женщина-таксист переживает:— Не может быть, чтобы в травме не было рентгена! Это же центр Екатеринбурга! Куда смотрят власти?Обсуждаем власти. Икается начальникам управлений и министерств. Вспоминаем депутата по району. Не вспомнили. Вспоминаем депутатов ГД от региона. Вспомнили. Почтили гневной минутой молчания.Детский травмпункт на Буторина, 10. Очередь у стойки администратора. Родители заполняют бумажки о персональных данных, дрожащими руками вписывают серию и номер паспорта…— Нам очень срочно, у нас синий палец!— Всем срочно. У всех пальцы. Займите, пожалуйста, очередь.Бумажные процедуры, фиксация адресов и фамилий…— Скажите, а почему так долго все? Нельзя ли нам побыстрее?Бодрая администратор говорит, что «это вы еще внутрь не попали». Персонал предупреждает, что там среднее время ожидания в очереди — два часа. Но «сегодня еще не очень много пострадавших».— Два часа? С травмой? Но почему?— А у нас принимает только один врач.— А где остальные?— А спросите Министерство здравоохранения!Очередь в 137 кабинет. Встревоженные родители, измотанные дети. Одна мамочка с коляской и грудничком. Кто-то экстренно и с дикой болью, кто-то с перевязанными руками-ногами на повторный прием. Доносятся фразы: «это невозможно», «это капец», «почему так долго». Один рослый парень лет 15-ти не выдерживает и уходит. Его мама в волнении кому-то звонит и просит его вернуть.Уговариваю себя не начинать митинг.Самое смиренное лицо — у папы в футболке с двумя крупными буквами, которые я не могу назвать, чтобы случайно что-нибудь или кого-нибудь не дискредитировать. Папа в системе. Папа ждет направлений и маршрутов. Дочка с подозрением на перелом пальца тоже послушно терпит и ждет.Синий палец у моего подростка мимикрирует под джинсы. Она сама развалилась на двух стульях и демонстративно страдает «от этого вот всего».Мать в поисках еды для ребенка. В автоматах — что-то такое, что на здоровый перекус, кажется, не тянет.Но врачам виднее.Напротив кабинета — большой плакат. Читаю «Адреса специализированной помощи» (ну, вдруг мы вообще не туда приехали). При сломанных пальцах и поврежденных сухожилиях нам, оказывается, на Новую Басманную или Павловскую, а если палец вдруг надо пришить, то есть «реплантировать», — то на Можайское шоссе.Что? А, в Москве.Ну, все логично. Почему нет? Там наверняка есть рентген.У врача! Ура.— У нас синий палец!— Ясно, вижу. Вот вам бумага, идите на рентген и потом возвращайтесь.Еле держусь, потому что 40 минут мы сидели «за бумагой».— Ок. То есть мы там быстро все делаем и сразу к вам…— Ну, вы учтите, что вся очередь, что стояла сюда, теперь «там».— «Там»?— Ну, у 153-го кабинета на рентген. Они теперь все переместились туда.Очередь в том же составе, но поменяла форму.В новой локации просторно, чисто и светло. Можно полежать на сдвоенных сиденьях, как на вокзале. Почитать объявления. «В травмпункт требуется администратор» (кстати, вдруг, кому надо?).В кулере почти нет воды. Зато есть раковина, где можно помыть руки. Без мыла.Девочка с подозрением на растяжение связок громко сморкается в платок. У нее болит еще и горло. Травмировалась на больничном с ОРВИ.Юноша с футбольной травмой согнулся на стуле. Пришел один. Жаловаться некому.Перед нами девочка-подросток выходит из рентген-кабинета и, хромая, торопится. Нужно занять следующую очередь — обратно в 137-ой...Рентген делают в среднем 15 минут, сказал молодой врач. «Это недолго, просто вас много, а нас — мало…»Экспресс-прием у травматолога. Снимок костей на экране. «Крутой принт!», — говорит подросток.Перелома нет. Сильный ушиб.Список в аптеку на 900 рублей — мазь и самофиксирующийся бинт.Освобождение от физры («Офигенно!»).Травматолог моему пациенту понравилась. Видно, что врач может найти общий язык и с непоседой трехлеткой, и с замкнутым подростком. А еще видно, что врач очень-очень устала.— Скажите, а почему так долго всё у вас? Это же травма, экстренный случай, — спрашиваю.— А вы можете к нам прийти работать!— Я??— Не хотите? Приходите, может, что-то и сдвинется. Потому что народу очень много — 100 человек! Два доктора должны сидеть. Кто-то на первичке, кто-то на повторке. Но врачей нет. Из-за этого такая ерунда… Не должно быть так.Соглашаюсь.На выходе из травмы замечаю объявление. «Уважаемые пациенты, детский травмпункт, если у вас…»И далее список травм. И адресов, по которым, видимо, помочь смогут.Например, с травмой глаза надо на Старых Большевиков, с гнойными воспалениями — по месту жительства, с повреждениями половых органов — мальчикам на Решетскую, девочкам — на Серафимы Дерябиной. Ну а всем малышам до 6 месяцев — в ОДКБ №1…Квест.Хорошо, что не на Можайское шоссе.И хорошо, что мы на этот квест успели. Потому что рядом на двери — еще один список. Куда можно обратиться «после закрытия детского травмпункта», то есть после 19:30. Например, в ДГКБ №9, за 16 км отсюда. А если поближе — то во взрослые травмы. Например, в круглосуточную на Бажова, 124 а…Где — что?Правильно.Где детям не делают рентген.Мы решили прислушаться к совету администратора («А спросите у Министерства здравоохранения!») и направили в ведомство запрос.В минздраве ответили, что для детей Екатеринбурга «развернут детский травматологический пункт на Буторина, 10», где «помощь в неотложной форме оказываетсяобратившимся пациентам в день обращения» (видимо, в минздраве про список «особых травм» на двери и квест с адресами не знают).Если детский травмпункт уже закрыт, то детей, действительно, должны принять в круглосуточных взрослых или в «девятке».Решается вопрос с «доукомплектованием» травмпункта на Буторина врачом-травматологом. То есть врача, к счастью, уже ищут.В минздраве полагают, что детский травмпункт «принимает всех обратившихся детей без ограничений». Поэтому, очевидно, нагрузка на врачей серьёзная. «Врачи-травматологи работают в две смены».«Главному врачу ГАУЗ СО «ДГП № 13» поручено усилить работу по организации доступности медпомощи детям и пациентоориентированности», — добавили в ведомстве.Коротко (без ссылок на постановления): два часа в очереди — это норма. Больше — не норма.«Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с момента обращения».Носите с собой секундомер.А вот на вопрос о работе рентген-установки в круглосуточной травме на улице Бажова в ведомстве решили не отвечать.Мы еще раз связались с регистратурой этого травмпункта, где нам загадочно ответили, что рентген у них «бывает» по показаниям для взрослых.Бывает.А ещё у них якобы «нет лицензии на детскую травму». Но это уже, кажется, другая история…С подростком все хорошо. Пришла в себя и играет на планшете. Девятью здоровыми пальцами.