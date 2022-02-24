«Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»

«Иисус» с Плотинки – о своем антивоенном шествии с деревянным крестом на плечах

18.59 Среда, 2 марта 2022
Россия и мир, тексты
Фото: Вечерние ведомости
Воскресным вечером 27 февраля на набережной в Екатеринбурге жители встретили «Иисуса». Правда, шел он не по воде и даже не по льду Городского пруда, а по центральным улицам. Полуголый, выкрашенный в сине-желтые цвета, с тяжелым деревянным крестом на плечах. Босиком. Акция продолжалась всего 10 минут, его задержала полиция и доставила в отделение.

Акционистом оказался 32-летний житель Екатеринбурга (он попросил не называть имя). Мы поговорили с ним, зачем он «пошёл на Голгофу» и чего хотел добиться своей прогулкой.

— Полиции не понравился ваш внешний вид? Может, они переживали, что вы простудитесь и поспешили отвести вас в теплое помещение…

— Я не знаю, что полиции не понравилось, но на меня составили два протокола. Первый — по статье КоАП 20.1 за мелкое хулиганство. На следующий день суд меня оправдал за отсутствием состава преступления. А на данный момент мне предстоит суд по статье КоАП 20.2 за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Вот как-то так.

— Видимо, это было несогласованное шествие. Или митинг. Или демонстрация. Сложно понять логику полиции… Говорят, ваш крест правоохранители в отделение не повезли?

— Да, его выбросили куда-то на газон. Но я не стал потом за ним возвращаться.

— Как вы его смастерили?

— Логично предположить, что я взял две деревянные доски и сколотил их.

— А раскрасили себя именно в сине-желтый, конечно, не случайно…

— Да, я купил краску и покрасил свое тело в цвета украинского флага. Я был один и никого не привлекал для акции. Взял крест и отправился в центр города. У меня не было определенного маршрута. Я сначала прошел по левой стороне проспекта, потом по правой, потом перешел на улицу 8 Марта, и там ко мне со спины подошли люди в форме. Но я был готов к тому, что меня задержат.

— Что вы хотели сказать своей прогулкой?

— Меня побудила волна ненависти, которую мы сейчас видим вокруг, в социальных сетях, по телевизору… Со всех сторон. Этой акцией я сказал всё, что могу сказать в данной ситуации. Считаю, что это единственное, что я могу сделать, чтобы как-то повлиять на исход трагических событий в Украине. Пусть каждый сам интерпретирует образ, который я создал.

— Это «Иисус, идущий на Голгофу», верно?

— Наверное, да.

— Вы верующий?

— Я не считаю себя верующим, но идеи христианства мне близки. Я не могу смотреть, как огромное число людей одобряют убийства и считают вооруженные решения конфликтов допустимыми.

— Как вы думаете, можно сегодня выйти с антивоенными заявлениями и не попасть при этом в полицию?

— (смеется) Знаете, я бы не хотел теоретизировать на эту тему. Это была моя первая акция и, возможно, она будет единственной.

— То есть вы себя к представителям современного искусства не относите?

— Нет, я не художник. Я машу лопатой.

— То есть?

— В прямом смысле. Я опускаю лопату вниз, набираю содержимое и кидаю в сторону.

— Вы зарабатываете на жизнь физическим трудом?

— Иногда в том числе.

— А какое у вас образование?

— Я попросиживал какое-то время в институте и мне за это выдали диплом.

— А специальность?

— Ну, я бы хотел свою скромную личность оставить в тени.

— Это сложно сделать. Вас вся страна заметила…

— Я хочу, чтобы после моей акции каждый нашел в себе человека и спросил у него: действительно ли он готов оправдать чью-то смерть? Русского, украинца, солдата или мирного жителя Донбасса… Вы можете себе представить, как кто-то другой становится для вас «не-человеком» и в него можно стрелять? Я – нет.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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