«Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»
«Иисус» с Плотинки – о своем антивоенном шествии с деревянным крестом на плечах
Россия и мир, тексты
Фото: Вечерние ведомости
Воскресным вечером 27 февраля на набережной в Екатеринбурге жители встретили «Иисуса». Правда, шел он не по воде и даже не по льду Городского пруда, а по центральным улицам. Полуголый, выкрашенный в сине-желтые цвета, с тяжелым деревянным крестом на плечах. Босиком. Акция продолжалась всего 10 минут, его задержала полиция и доставила в отделение.
Акционистом оказался 32-летний житель Екатеринбурга (он попросил не называть имя). Мы поговорили с ним, зачем он «пошёл на Голгофу» и чего хотел добиться своей прогулкой.
— Полиции не понравился ваш внешний вид? Может, они переживали, что вы простудитесь и поспешили отвести вас в теплое помещение…
— Я не знаю, что полиции не понравилось, но на меня составили два протокола. Первый — по статье КоАП 20.1 за мелкое хулиганство. На следующий день суд меня оправдал за отсутствием состава преступления. А на данный момент мне предстоит суд по статье КоАП 20.2 за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Вот как-то так.
— Видимо, это было несогласованное шествие. Или митинг. Или демонстрация. Сложно понять логику полиции… Говорят, ваш крест правоохранители в отделение не повезли?
— Да, его выбросили куда-то на газон. Но я не стал потом за ним возвращаться.
— Как вы его смастерили?
— Логично предположить, что я взял две деревянные доски и сколотил их.
— А раскрасили себя именно в сине-желтый, конечно, не случайно…
— Да, я купил краску и покрасил свое тело в цвета украинского флага. Я был один и никого не привлекал для акции. Взял крест и отправился в центр города. У меня не было определенного маршрута. Я сначала прошел по левой стороне проспекта, потом по правой, потом перешел на улицу 8 Марта, и там ко мне со спины подошли люди в форме. Но я был готов к тому, что меня задержат.
— Что вы хотели сказать своей прогулкой?
— Меня побудила волна ненависти, которую мы сейчас видим вокруг, в социальных сетях, по телевизору… Со всех сторон. Этой акцией я сказал всё, что могу сказать в данной ситуации. Считаю, что это единственное, что я могу сделать, чтобы как-то повлиять на исход трагических событий в Украине. Пусть каждый сам интерпретирует образ, который я создал.
— Это «Иисус, идущий на Голгофу», верно?
— Наверное, да.
— Вы верующий?
— Я не считаю себя верующим, но идеи христианства мне близки. Я не могу смотреть, как огромное число людей одобряют убийства и считают вооруженные решения конфликтов допустимыми.
— Как вы думаете, можно сегодня выйти с антивоенными заявлениями и не попасть при этом в полицию?
— (смеется) Знаете, я бы не хотел теоретизировать на эту тему. Это была моя первая акция и, возможно, она будет единственной.
— То есть вы себя к представителям современного искусства не относите?
— Нет, я не художник. Я машу лопатой.
— То есть?
— В прямом смысле. Я опускаю лопату вниз, набираю содержимое и кидаю в сторону.
— Вы зарабатываете на жизнь физическим трудом?
— Иногда в том числе.
— А какое у вас образование?
— Я попросиживал какое-то время в институте и мне за это выдали диплом.
— А специальность?
— Ну, я бы хотел свою скромную личность оставить в тени.
— Это сложно сделать. Вас вся страна заметила…
— Я хочу, чтобы после моей акции каждый нашел в себе человека и спросил у него: действительно ли он готов оправдать чью-то смерть? Русского, украинца, солдата или мирного жителя Донбасса… Вы можете себе представить, как кто-то другой становится для вас «не-человеком» и в него можно стрелять? Я – нет.
Акционистом оказался 32-летний житель Екатеринбурга (он попросил не называть имя). Мы поговорили с ним, зачем он «пошёл на Голгофу» и чего хотел добиться своей прогулкой.
— Полиции не понравился ваш внешний вид? Может, они переживали, что вы простудитесь и поспешили отвести вас в теплое помещение…
— Я не знаю, что полиции не понравилось, но на меня составили два протокола. Первый — по статье КоАП 20.1 за мелкое хулиганство. На следующий день суд меня оправдал за отсутствием состава преступления. А на данный момент мне предстоит суд по статье КоАП 20.2 за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Вот как-то так.
— Видимо, это было несогласованное шествие. Или митинг. Или демонстрация. Сложно понять логику полиции… Говорят, ваш крест правоохранители в отделение не повезли?
— Да, его выбросили куда-то на газон. Но я не стал потом за ним возвращаться.
— Как вы его смастерили?
— Логично предположить, что я взял две деревянные доски и сколотил их.
— А раскрасили себя именно в сине-желтый, конечно, не случайно…
— Да, я купил краску и покрасил свое тело в цвета украинского флага. Я был один и никого не привлекал для акции. Взял крест и отправился в центр города. У меня не было определенного маршрута. Я сначала прошел по левой стороне проспекта, потом по правой, потом перешел на улицу 8 Марта, и там ко мне со спины подошли люди в форме. Но я был готов к тому, что меня задержат.
— Что вы хотели сказать своей прогулкой?
— Меня побудила волна ненависти, которую мы сейчас видим вокруг, в социальных сетях, по телевизору… Со всех сторон. Этой акцией я сказал всё, что могу сказать в данной ситуации. Считаю, что это единственное, что я могу сделать, чтобы как-то повлиять на исход трагических событий в Украине. Пусть каждый сам интерпретирует образ, который я создал.
— Это «Иисус, идущий на Голгофу», верно?
— Наверное, да.
— Вы верующий?
— Я не считаю себя верующим, но идеи христианства мне близки. Я не могу смотреть, как огромное число людей одобряют убийства и считают вооруженные решения конфликтов допустимыми.
— Как вы думаете, можно сегодня выйти с антивоенными заявлениями и не попасть при этом в полицию?
— (смеется) Знаете, я бы не хотел теоретизировать на эту тему. Это была моя первая акция и, возможно, она будет единственной.
— То есть вы себя к представителям современного искусства не относите?
— Нет, я не художник. Я машу лопатой.
— То есть?
— В прямом смысле. Я опускаю лопату вниз, набираю содержимое и кидаю в сторону.
— Вы зарабатываете на жизнь физическим трудом?
— Иногда в том числе.
— А какое у вас образование?
— Я попросиживал какое-то время в институте и мне за это выдали диплом.
— А специальность?
— Ну, я бы хотел свою скромную личность оставить в тени.
— Это сложно сделать. Вас вся страна заметила…
— Я хочу, чтобы после моей акции каждый нашел в себе человека и спросил у него: действительно ли он готов оправдать чью-то смерть? Русского, украинца, солдата или мирного жителя Донбасса… Вы можете себе представить, как кто-то другой становится для вас «не-человеком» и в него можно стрелять? Я – нет.
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