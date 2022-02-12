Валерий Вощевоз: «Правящие элиты в последнюю очередь думают о том, как избежать войны» Бывший комбат, оштрафованный за акцию памяти, — о том, как государство воюет со своим народом

— Связь оборвалась почему-то…



— Это у товарища майора кассета закончилась, не обращайте внимания.

Валерий Васильевич Вощевоз родился 9 апреля 1956 года в поселке Литовка Хабаровского края.



Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (потом здесь преподавал), Военную академию им. М.В. Фрунзе, РАНХиГС при президенте РФ.



Служил в Афганистане (1986-1988 гг.) в 177-м мотострелковом полку 108-й дивизии. Командовал батальоном. Кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, награждён медалью «За боевые заслуги».



Бывший полномочный представитель президента РФ в Амурской области (1996-2000 гг.)



Бывший главный федеральный инспектор в регионе (2000-2006 гг).



Председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области, зампредседателя Российского союза ветеранов-афганцев по ДФО.



Многократный чемпион по гиревому спорту, а также по футболу среди ветеранских команд.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости