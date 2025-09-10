Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту





– пояснили представители площадки. «Все данные остаются во внутреннем контуре Авито, что позволяет контролировать риски без ограничения экспериментов сотрудников. Параллельно компания запускает внутренние курсы по эффективному использованию ИИ-инструментов для всех сотрудников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Совместное исследование платформы Авито с ресурсом Хабр показало, что разработчики нейросетей сами активно используют искусственный интеллект в своей работе.В опросе приняли участие около 500 специалистов в области машинного обучения и анализа данных, из них 93,9% применяют LLM (Large Language Models – Большие языковые модели) в своей работе. Также 31,5% респондентов доверяют нейросетям написание программного кода.Специалисты используют языковые модели и для других задач: по 11,1% для поиска информации и генерации идей, 9,7% для получения ответов на технические вопросы, 7,9% для анализа и интерпретации данных. Лишь 6,1% разработчиков не используют нейросети в своей работе.В повседневной жизни ИИ также получил широкое распространение среди респондентов. Четверть опрошенных – 25,5% – используют технологию для поиска информации, 12,2% применяют её для изучения языков и обучения. Каждый десятый участник исследования рассматривает ИИ как источник новых идей. При этом 16,9% отмечают повсеместное присутствие искусственного интеллекта в жизни.Отношение к технологии в профессиональном сообществе преимущественно положительное: 49,8% специалистов считают ИИ полезным инструментом для экономии времени. Настороженность проявляют 19% опрошенных, которые признают полезность технологии, но выражают обеспокоенность возможными последствиями. Негативно к ИИ относятся 7,2% разработчиков.Почти половина (46,2%) респондентов работает в роли Data Scientist или Machine Learning Engineer. Треть разработчиков (31,9%) специализируется на работе с табличными данными, 27,6% работают с текстовыми данными, 17,9% — с изображениями.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, их команда разрабатывает собственную экосистему ИИ-решений для внутреннего использования, включая чат-бот на базе языковой модели A-Vibe, кодового ассистента и ИИ-портал для поиска информации. Это важно для сохранения всех данных во внутреннем контуре, поскольку компания придерживается политики информационной безопасности. Искусственный интеллект планируют внедрить во все бизнес-процессы.