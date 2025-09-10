Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%





– сказал Сергей Яськин. «Созданные на волне энтузиазма фонды часто развиваются без строгих регламентов, и поэтому каждая должность здесь предполагает широкий спектр задач, выходящий далеко за рамки стандартных должностных инструкций в коммерческом секторе. Это не просто подработка, а миссия, где важны личная вовлечённость и многозадачность»,

Интерес россиян к подработке в социальной сфере увеличился почти вдвое. По данным команды сервиса «Авито Подработка», в первом полугодии 2025 года количество запросов контактов компаний социальной сферы выросло почти вдвое – на 91% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Согласно результатам опроса, проводимого исследователями площадки, для 75% молодых людей важно, чтобы работа имела смысл и приносила пользу обществу. Ещё 28% считают пользу и качество продукта основным фактором при выборе работы, а каждый пятый называет приоритетом миссию и ценности компании-работодателя.Предложение отвечает спросу. Среди наиболее востребованных позиций оказались операторы колл-центров, специалисты поддержки, помощники по хозяйству, сиделки, зооняни и разнорабочие. Представители площадки отмечают, что если раньше такая работа ассоциировалась преимущественно с волонтёрством, то сегодня организации предлагают оплачиваемые позиции. Среднее вознаграждение в этой сфере составляет 46 747 рублей в месяц.Как правило, работа в благотворительных фондах, приютах, социальных службах и национальных парках отличается отсутствием чётких должностных инструкций. Поэтому, по словам директора «Авито Подработки» Сергея Яськина, для работы в социальной сфере важна гибкость.