Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании. «В Авито он будет отвечать за развитие продуктовой линейки финансовых сервисов компании и масштабирование встроенных решений, повышение удобства и надежности сервисов, а также запуск новых продуктов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито назначил на должность Chief Product Officer (CPO) финтех-направления Илью Филоненко – специалиста по разработке и запуске розничных финансовых продуктов с опытом более 15 лет.Филоненко занимал руководящие должности в крупных банках, таких как «Альфа-Банк» и «Банк Русский Стандарт». Он также работал в Mastercard, развивая продукты на европейских рынках. Среди его достижений — запуск «Сберкарты», увеличение доли безналичных платежей и три награды FRG Daily Banking 2025 за лучший продукт.Присоединившись к команде Авито, Илья Филоненко отметил, что создание продуктов, которые будут полезны миллионам покупателей и продавцов, для него амбициозная и вдохновляющая задача.Представители площадки также подчеркивают, что 2025 год стал важным для финтех-направления. В этом году компания получила лицензию ОФП и запустила беспроцентную рассрочку в С2С-сегменте, увеличив долю оплат «Авито Кошельком» в четыре раза.