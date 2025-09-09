Возрастное ограничение 18+

Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки

12.55 Вторник, 16 сентября 2025
Фото предоставлено Авито
Авито объявил о запуске сервиса для поиска работы с временной занятостью – «Авито Подработка». На данный момент он доступен в Москве и Московской области.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, новый сервис ориентирован на предложения с частичной занятностью и оплатой за работу в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком. Ожидается, что новый сервис будет помогать бизнесу закрыть потребность в срочных задачах, а исполнителям – находить быстрый заработок.

По данным команды аналитиков Авито, с начала года интерес москвичей к подработке вырос на 74% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране интерес к быстрому заработку за год вырос на 62%. Также количество предложений о подработке в столице выросло на 22% (в среднем по стране – на 26%).

Сервис уже интегрирован с мобильным приложением Авито, обновлённым до последней версии. В веб-версии пока его нет.

«Предложения можно найти при переходе из небольшого меню под поисковой строкой в разделе "Подработка" или при нажатии на фильтры через одноименную кнопку»,

– рассказали в компании.


Там также подчеркнули, что подработка доступна только для самозанятых. Если такого статуса у исполнителя нет, на платформе помогут его оформить. Далее нужно договориться о смене – всё это происходит в режиме онлайн. Оплата за работу поступает в течение 1-2 суток после завершения смены.

На данный момент на платформе уже опубликованы предложения от крупных заказчиков из Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов.

«Приоритет в поиске исполнителей для закрытия срочных задач отдается прямым заказчикам. На данный момент в выдаче доступно более 3 тысяч смен. Среди самых популярных: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, грузчики, сборщики, упаковщики и другие»,

– рассказали в Авито.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
