Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки

Авито объявил о запуске сервиса для поиска работы с временной занятостью – «Авито Подработка». На данный момент он доступен в Москве и Московской области.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, новый сервис ориентирован на предложения с частичной занятностью и оплатой за работу в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком. Ожидается, что новый сервис будет помогать бизнесу закрыть потребность в срочных задачах, а исполнителям – находить быстрый заработок.По данным команды аналитиков Авито, с начала года интерес москвичей к подработке вырос на 74% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране интерес к быстрому заработку за год вырос на 62%. Также количество предложений о подработке в столице выросло на 22% (в среднем по стране – на 26%).Сервис уже интегрирован с мобильным приложением Авито, обновлённым до последней версии. В веб-версии пока его нет.Там также подчеркнули, что подработка доступна только для самозанятых. Если такого статуса у исполнителя нет, на платформе помогут его оформить. Далее нужно договориться о смене – всё это происходит в режиме онлайн. Оплата за работу поступает в течение 1-2 суток после завершения смены.На данный момент на платформе уже опубликованы предложения от крупных заказчиков из Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов.