Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза





— отметил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. «Для работодателей это означает необходимость строить комплексное предложение — сочетание справедливой конкурентной зарплаты, гибкого графика, карьерных перспектив и комфортной среды. Именно такой сбалансированный подход станет ключевым драйвером удержания молодых специалистов в регионах Дальнего Востока»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Исследование команды платформы «Авито Работа», проведённое в рамках сессии «Профориентация: игра на опережение» Восточного экономического форума показало, что работодатели нуждаются в молодых специалистах, а стереотипы о поколении зумеров не всегда правдивы.Так, например, результаты исследования показали, что средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов в регионах ДФО за год значительно выросли. Лидером по темпом роста стала Сахалинская область, где предложения для молодых специалистов увеличились на 51% и достигли 97,4 тысячи рублей в месяц. Существенный прирост также зафиксирован в Амурской области и Бурятии – 39% и 38% соответственно. В среднем по ДФО зарплатные предложения для молодых кадров составили 93,6 тысячи рублей, что на 18% выше прошлогодних показателей.Исследование поведенческих паттернов поколения зумеров также развенчало стереотип о нестабильности молодых работников. Так, 43% респондентов в возрасте 18-25 лет не меняли работу в течение последних двух лет, а 42% заявили о готовности оставаться в одной компании более пяти лет при соответствующих условиях труда.Для 53% опрошенных ключевым фактором при выборе работы стали уровень заработной платы и бонусы, для 40% – гибкий график и удаленная работа, для 35% – возможность сохранить баланс между работой и личной жизнью. Ещё для 14% оказалась важна репутация работодателя.Средние зарплатные ожидания молодых специалистов составляют 75,7 тысячи рублей в месяц. Запрос варьируется в зависимости от опыта: от 57 тысяч рублей для начинающих специалистов до 108 тысяч рублей для работников со стажем свыше пяти лет.Важным выводом исследования стал запрос поколения зумеров на гибкий график. Только 18% молодых людей выбирают полную занятость в офисе. Большинство предпочитает свободный график работы (41%), полностью удаленную работу (25%) или гибридный формат (18%).